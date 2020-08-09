Elbasan Tava Tarifi: Masterchef'te bu akşam yapılan yemek Elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar Elbasan Tava tarifini en iyi şekilde yaparak üst tura çıkabilmek adına mücadele edecek. Diğer bir yandan programın sıkı takipçileri yarışma esnasında söz konusu olan yemeklerin tariflerini merak ederek araştırıyor. Elbasan Tava tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte Elbasan tava yapılışı ve malzemeleri…

ELBASAN TAVA TARİFİ: NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla birleşimi ile yapılmakta olan bir Arnavut yemeği olarak bilinmektedir. Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan bu yemeğin yapılışı oldukça teknik bilgi istemektedir. Bu kapsamda Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olabilmek için yarışan yarışmacılar Elbasan Tava tarifi için mücadele ediyor…