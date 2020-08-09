Elbasan Tava Tarifi: Masterchef'te bu akşam yapılan yemek Elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

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Tava Tarifi: 'te bu akşam yapılan yemek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışma programı 'te bu akşam jüri üyelerinin yarışmacılardan istediği Tava tarifi izleyenlerin oldukça dikkatini çekti. Ana kadroya dahil olmak isteyen yarışmacılar bu yemeği en iyi şekilde hazırlayıp sunmak için çaba gösteriyor. Öte yandan programın izleyenleri ise programda gördükleri yemeklerin tariflerini merak ediyor. Peki, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Elbasan Tava tarifi ve yapılışı!

Giriş Tarihi: 9.8.2020 21:51 Son Güncelleme: 9.8.2020 21:51 ABONE OL
Elbasan tava nedir, nasıl yapılır? Masterchef'te bugün yapılan yemek Elbasan tava tarifi

'te bu akşam yarışmacılar Tava tarifini en iyi şekilde yaparak üst tura çıkabilmek adına mücadele edecek. Diğer bir yandan programın sıkı takipçileri yarışma esnasında söz konusu olan yemeklerin tariflerini merak ederek araştırıyor. tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte Elbasan tava yapılışı ve malzemeleri…

ELBASAN TAVA TARİFİ: NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla birleşimi ile yapılmakta olan bir Arnavut yemeği olarak bilinmektedir. Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan bu yemeğin yapılışı oldukça teknik bilgi istemektedir. Bu kapsamda Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olabilmek için yarışan yarışmacılar Elbasan Tava tarifi için mücadele ediyor…

Elbasan tava nedir, nasıl yapılır? Masterchef'te bugün yapılan yemek Elbasan tava tarifi

ELBASAN TAVA TARİFİ

Malzemeleri:

  1. 400 gram yağsız kuzu eti
  2. 2 adet orta boy yemeklik
  3. doğranmış soğan
  4. 4 kahve fincanı margarin
  5. 3 adet defne yaprağı
  6. 1 çorba kaşığı tane karabiber
  7. 4 tatlı kaşığı rendelenmiş
  8. kaşar peyniri
  9. 1 tatlı kaşığı tuz
  10. Beşamel sos için:
  11. 1 çorba kaşığı tereyağı
  12. 1 kahve fincanı un
  13. 1 çay bardağı süt
  14. Tuz, karabiber
Elbasan tava nedir, nasıl yapılır? Masterchef'te bugün yapılan yemek Elbasan tava tarifi

ELBASAN TAVA YAPILIŞI

Öncelikle yemeklik doğranmış soğanı margarinde pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun. Üzerine yağsız kuzu etini ekleyip, kavurmaya devam edin. Tane karabiber ve defne yaprağını ekleyin. Üzerini kapatacak kadar su ilave edip, tuzunu da ekleyerek, bu şekilde kaynamaya bırakın. Beşamel sos için, ayrı bir tencerede unu tereyağı ile kavurup, süt, tuz ve karabiber ekleyin. Tencereyi ocaktan alıp, sosu bir süre dinlenmeye bırakın. Ardından, pişmiş kuzu etlerini de bir güveç kaba alın. Üzerine beşamel sosu gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerini iyice kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

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Elbasan Tava Tarifi: Masterchef'te bu akşam yapılan yemek Elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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