Elbasan Tava Tarifi: Masterchef'te bu akşam yapılan yemek Elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar Elbasan Tava tarifini en iyi şekilde yaparak üst tura çıkabilmek adına mücadele edecek. Diğer bir yandan programın sıkı takipçileri yarışma esnasında söz konusu olan yemeklerin tariflerini merak ederek araştırıyor. Elbasan Tava tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte Elbasan tava yapılışı ve malzemeleri…
Haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla birleşimi ile yapılmakta olan bir Arnavut yemeği olarak bilinmektedir. Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan bu yemeğin yapılışı oldukça teknik bilgi istemektedir. Bu kapsamda Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olabilmek için yarışan yarışmacılar Elbasan Tava tarifi için mücadele ediyor…
ELBASAN TAVA TARİFİ
Malzemeleri:
ELBASAN TAVA YAPILIŞI
Öncelikle yemeklik doğranmış soğanı margarinde pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun. Üzerine yağsız kuzu etini ekleyip, kavurmaya devam edin. Tane karabiber ve defne yaprağını ekleyin. Üzerini kapatacak kadar su ilave edip, tuzunu da ekleyerek, bu şekilde kaynamaya bırakın. Beşamel sos için, ayrı bir tencerede unu tereyağı ile kavurup, süt, tuz ve karabiber ekleyin. Tencereyi ocaktan alıp, sosu bir süre dinlenmeye bırakın. Ardından, pişmiş kuzu etlerini de bir güveç kaba alın. Üzerine beşamel sosu gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerini iyice kızartın. Sıcak olarak servis yapın.