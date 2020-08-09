Kibar Feyzo filmi konusu nedir? Kibar Feyzo nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Kibar Feyzo bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrol oyuncusu Kemal Sunal'a kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar eşlik ediyor. Peki Kibar Feyzo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KİBAR FEYZO KONUSU NEDİR?

Kibar Feyzo filmi, ele aldığı konusu ile Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunmuştur. Filmde Kibar Feyzo ve Bilo karakterleri askerden yeni dönmüşlerdir. İkisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya taliptir. Hacı Hüso ise başlık parasını yükseltmek için iki tarafı kızıştırmış ve açık arttırma yöntemi uygulamıştır. Açık arttırma sonucu Gülo'yu alan Kibar Feyzo, başlık parasının yarısını ödemiş, yarısını ise senet yaptırmıştır. Borcunu ödeyemeyen Kibar Feyzo, köyden de kovulması sonucunda şehre giderek çalışmaya karar verir. Şehirde öğrendikleri ile aklı başına gelen Feyzo, tüm köyün gözünü açması için önderlik etmiştir. Kibar Feyzo filmi, anlam bilim yönünden bakıldığında komünizme karşı uygulanan faşizmi trajikomik biçimde eleştirmiştir.

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filmi 1978 yılında Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.

KİBAR FEYZO OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Feyzo

Müjde Ar Gülo

Adile Naşit Sakine

Şener Şen Maho Ağa

İhsan Yüce Hacı Hüso

İlyas Salman Bilo

Erdal Özyağcılar Zülfo

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü. Annesi ev hanımı, babası Mustafa Sunal Migros'ta işçiydi.

Fizik olarak babasına çok benziyordu. Sunal, çocukluk yıllarını Küçükpazar'da geçirdi. Çekingen biri olan Sunal, bazen dış düya ile irtibatını kesiyordu.

İlkokula başladığı gün, okula annesi ile beraber gitti. Annesi o gün sınıftaki bütün çocukların ağladığını ancak Kemal Sunal'ın hiçbir şey söylemeden yanında durduğunu söyledi.