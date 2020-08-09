9 Ağustos 2020 Masterchef’te kim kazandı? Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim?

Masterchef ana kadro yarışmacıları her gün programda gerçekleşen elemelerde belirleniyor. Bu hafta final turunda yarışmacılar üst tura geçebilmek adına jüri üyelerine en iyi yemeği sunmak amacıyla mücadelesine devam ediyor. Zorlu yarışmada bugün ise son iki yarışmacı da belirlenecek ve böylece ana kadroya geçecek olan isimler belirlenmiş olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 9 Ağustos 2020 Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim? İşte detaylar…

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI BELİRLENİYOR! MASTERCHEF'TE BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, KİMLER TUR ATLADI?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te ana kadro yarışmacıları bir bir seçiliyor. Gerçekleşen elemelerde verilen malzemelerle en iyi yemeği yapan kişi yani günün birincisi belirleniyor ve 16 kişilik kadroya adını yazdırıyor…