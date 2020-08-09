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9 Ağustos 2020 Masterchef’te kim kazandı? Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te ana kadro yarışmacıları elemeler sonucunda gerçekleşiyor. Final turunda 6 yarışmacı üst tura geçerek 16 kişiden biri olma fırsatı yakalıyor. Verilen malzemeleri kullanarak en lezzetli yemeği jüri üyelerine sunmak için mücadele bugün de devam edecek. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 9 Ağustos 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim? İşte ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan isimler!

Giriş Tarihi: 9.8.2020 21:39 Son Güncelleme: 9.8.2020 21:39 ABONE OL
Masterchef’te kim kazandı? 9 Ağustos 2020 Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim?

Masterchef ana kadro yarışmacıları her gün programda gerçekleşen elemelerde belirleniyor. Bu hafta final turunda yarışmacılar üst tura geçebilmek adına jüri üyelerine en iyi yemeği sunmak amacıyla mücadelesine devam ediyor. Zorlu yarışmada bugün ise son iki yarışmacı da belirlenecek ve böylece ana kadroya geçecek olan isimler belirlenmiş olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 9 Ağustos 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim? İşte detaylar…

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI BELİRLENİYOR! MASTERCHEF'TE BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, KİMLER TUR ATLADI?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te ana kadro yarışmacıları bir bir seçiliyor. Gerçekleşen elemelerde verilen malzemelerle en iyi yemeği yapan kişi yani günün birincisi belirleniyor ve 16 kişilik kadroya adını yazdırıyor…

Masterchef’te kim kazandı? 9 Ağustos 2020 Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim?

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat

MASTERCHEF'TE DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin 7 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün Ispanak ve ricotta peyniri dolgulu ravioli yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda fındık uykuluk malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 6. yarışmacı SEDAT oldu.

Masterchef’te kim kazandı? 9 Ağustos 2020 Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim?

MASTERCHEF'TE BUGÜN KİMLER ÜST TURA GEÇTİ?

Bu akşam henüz yeni bölümle beraber eleme gerçekleşmedi ancak diğer günlerin aksine bugün iki kişinin belirleneceği bildirildi. Böylece 9 Ağustos bölümünde iki yarışmacı 16 kişilik ana kadroya ismini yazdırmış olacak…

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9 Ağustos 2020 Masterchef’te kim kazandı? Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim?
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