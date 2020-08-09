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filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Aksiyon ve gerilim türünde ekrana gelecek olan Öncü filmi için heyecan dorukta! Bu akşam yayınlanacak olan 2018 yapımı filmde Ahab ve ekibi Güney ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeden bir rehineyi kurtarma görevini üstlenirler. Vizyona girdiği ilk yıllarda büyük ilgi gören yapımın konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Peki filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 9.8.2020 12:55 ABONE OL
Öncü Kuvvet filmi konusu ne? Öncü Kuvvet filmi oyuncuları kim?

ATV'de bu akşam yayınlanacak olan Öncü Kuvvet filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Aksiyon türündeki filmlere ilgi duyanların kaçırmak istemeyeceği yapımda Ahab ve ekibi Güney ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeden bir rehineyi kurtarma görevini üstlenirler. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla vizyona giren yapımın izleyicisiyle buluşmak için geri sayıma başlandı. Peki Öncü Kuvvet filmi konusu ne? Öncü Kuvvet filmi oyuncuları kim?

ÖNCÜ KUVVET FİLMİ KONUSU NE?

Ahab ve ekibi Güney ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeden bir rehineyi kurtarma görevini üstlenirler. Kurtarmaları gereken rehine ise Kuzey Kore lideridir. Görevin başarısızlığı üçüncü dünya savaşına sebep olacaktır fakat Ahab'in görevi başarıyla tamamlaması için önce ekibindeki hainleri bulması gerekmektedir.

ÖNCÜ KUVVET FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jung-woo Ha, Sun-kyun Lee, Jennifer Ehle, Kevin Durand, Malik Yoba

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Öncü Kuvvet filmi konusu ne? Öncü Kuvvet filmi oyuncuları kim?
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