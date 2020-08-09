Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Aksiyon ve macera türündeki filmlere ilgisi olanların severek izleyeceği yapımda Tom Holland, Marisa Tomei, Michael Keaton gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği yapım Spider Man serisinin sevilen yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ne? Örümcek Adam Eve Dönüş filmi oyuncuları kim?

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yenilmezlerle yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, her zaman gözünü üzerinde tutan yeni akıl hocası Tony Stark (Robert Downey, Jr.)'ın gözetimi altında, halası May (Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır, fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği "Örümcek-Adam" olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır. Ta ki yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çıkıp, Peter'in hayatta önem verdiği herşey tehlikeye girene kadar…

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tom Holland, Marisa Tomei, Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau