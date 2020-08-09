Komedi türünde ekrana gelecek olan Tövbeler Olsun dizisi için hazırlıklar sürüyor. Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, ve Çiçek Dilligil gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda cimri bir holding patronun komik maceralarını izleyeceğiz. TRT1 ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın günü, saati, konusu ve tüm oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yaz döneminin merakla beklenen dizisi Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor? Tövbeler Olsun dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

TÖVBELER OLSUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1'de ekrana gelecek olan Tövbeler Olsun dizisi 9 Ağustos 2020 saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

TÖVBELER OLSUN KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

Tövbeler Olsun dizisinin konusu Bir mücevher imalatçısının "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi" ve bu değişim sayesinde, kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar işleniyor. Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, ve Çiçek Dilligil gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik.