Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor? Tövbeler Olsun dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Olsun ne zaman başlıyor? dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Olsun dizisi için geri sayım başladı. Sıcacık aile komedisi türüyle izleyicisi karşısına çıkacak olan yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın yer aldığı dizide Bir mücevher imalatçısının “pintilikten”, “cömertliğe” giden “büyük değişimi” ve bu değişim sayesinde, kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri konu alınıyor. Dizinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu dikkat çekiyor. Peki ne zaman başlıyor? konusu ne, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:03 ABONE OL
Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor? Tövbeler Olsun dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Komedi türünde ekrana gelecek olan Olsun dizisi için hazırlıklar sürüyor. Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, ve Çiçek Dilligil gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda cimri bir holding patronun komik maceralarını izleyeceğiz. TRT1 ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın günü, saati, konusu ve tüm oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yaz döneminin merakla beklenen dizisi ne zaman başlıyor? konusu ne, oyuncuları kim?

TÖVBELER OLSUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1'de ekrana gelecek olan Tövbeler Olsun dizisi 9 Ağustos 2020 saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

TÖVBELER OLSUN KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

Tövbeler Olsun dizisinin konusu Bir mücevher imalatçısının "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi" ve bu değişim sayesinde, kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar işleniyor. Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, ve Çiçek Dilligil gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik.

Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor? Tövbeler Olsun dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

TÖVBELER OLSUN KONUSU NE?

Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor? Tövbeler Olsun dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI KİM?

Güven Kıraç,

Erkan Can,

Çiçek Dilligil,

Ünal Silver,

Seda Türkmen,

Sercan Badur,

Mert Carim,

Merve Erdoğan,

Mert Denizmen,

Semiha Bezek,

Naz Çağla Irmak,

Batuhan Aydar,

Kerem Muslugil,

Tolga Canbeyli,

Cansu Kurgun,

Ozan Güçlü

Duru Baykal

ARKADAŞINA GÖNDER
Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor? Tövbeler Olsun dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA