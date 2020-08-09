Komedi türünde ekrana gelecek olan Tövbeler Olsun dizisi için hazırlıklar sürüyor. Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, ve Çiçek Dilligil gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda cimri bir holding patronun komik maceralarını izleyeceğiz. TRT1 ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın günü, saati, konusu ve tüm oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yaz döneminin merakla beklenen dizisi Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor? Tövbeler Olsun dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
TRT1'de ekrana gelecek olan Tövbeler Olsun dizisi 9 Ağustos 2020 saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.
Tövbeler Olsun dizisinin konusu Bir mücevher imalatçısının "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi" ve bu değişim sayesinde, kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar işleniyor. Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, ve Çiçek Dilligil gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik.
Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.
Güven Kıraç,
Erkan Can,
Çiçek Dilligil,
Ünal Silver,
Seda Türkmen,
Sercan Badur,
Mert Carim,
Merve Erdoğan,
Mert Denizmen,
Semiha Bezek,
Naz Çağla Irmak,
Batuhan Aydar,
Kerem Muslugil,
Tolga Canbeyli,
Cansu Kurgun,
Ozan Güçlü
Duru Baykal