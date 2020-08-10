Blu ray nedir? Blu ray film nasıl izlenir, DVD ile arasındaki farklar nelerdir? tk1

Blu Ray nedir sorusu, teknolojiye ilgi duyan birçok vatandaş tarafından arşatırılıyor. Peki, bir tür format olan Blu Ray nedir? Blu-ray, CD ve DVD gibi bir optik disk formatıdır. Yüksek çözünürlüklü (HD) video kaydetmek ve oynatmak ve büyük miktarlarda veri depolamak için geliştirilmiştir. Bir CD 700 MB veri tutabilir ve temel bir DVD 4,7 GB veri tutabilirken, tek bir Blu-ray disk 25 GB'a kadar veri tutabilir. Çift taraflı, çift katmanlı bir DVD bile (yaygın değildir) yalnızca 17 GB veri tutabilir. Çift katmanlı Blu-ray diskler 50 GB veri depolayabilecektir. Bu 4 saatlik HDTV'ye eşdeğerdir.

BLU-RAY DİSKLER NASIL ÇALIŞIR?

Blu-ray diskler, sürücülerin kullandığı mavi lazerler nedeniyle diğer optik ortamlardan daha fazla bilgi tutabilir. Lazer aslında mavi-mor renktedir, ancak "Blu-ray", "Blu-violet-ray" ten biraz daha kolay yuvarlanır. Mavi-mor lazer, CD'ler ve DVD'ler için kullanılan kırmızı lazerlerden daha kısa dalga boyuna sahiptir (650nm'ye kıyasla 405nm). Bu, lazerin daha küçük bir alana odaklanmasına izin verir, bu da bir CD veya DVD ile aynı boyuttaki bir diske önemli ölçüde daha fazla veri sığdırmayı mümkün kılar. Blu-ray formatının savunucuları, daha fazla insan HDTV'ye geçiş yaptıkça Blu-ray cihazlarının VCR'lerin (şükürler olsun) ve DVD kaydedicilerin yerini almasını beklediklerini söylüyorlar.

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Blu-ray (Blue-ray değil), Blu-ray Disc (BD) olarak da bilinir, dünyanın önde gelen tüketici elektroniği grubu olan Blu-ray Disc Association (BDA) ile kişisel bilgisayar ve medya üreticileri (Apple, Dell, Hitachi, HP, JVC, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK ve Thomson dahil)tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni bir optik disk formatının adıdır. , . Format, yüksek tanımlı videonun (HD) kaydedilmesi, yeniden yazılması ve oynatılmasının yanı sıra büyük miktarlarda veri depolamak için geliştirilmiştir. Biçim, geleneksel DVD'lerin beş katından fazla depolama kapasitesi sunar ve tek katmanlı bir diskte 25 GB'a ve çift katmanlı bir diskte 50 GB'a kadar tutabilir. Gelişmiş video ve ses kodeklerinin kullanımıyla birleştirilen bu ekstra kapasite, tüketicilere benzeri görülmemiş bir HD deneyimi sunacak.

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Blu-ray şu anda dünyanın önde gelen tüketici elektroniği, kişisel bilgisayar, kayıt ortamı, video oyunu ve müzik şirketi tarafından desteklenmektedir. Format ayrıca günümüzün DVD formatının halefi olarak tüm Hollywood stüdyolarından ve sayısız küçük stüdyodan destek alıyor. Pek çok stüdyo, Blu-ray Disc'te DVD ile günlük ve güncel yeni uzun metrajlı filmlerin yanı sıra her ay sürekli bir katalog başlıkları yayınlamaya başlayacaklarını da duyurdu. Blu-ray filmler hakkında daha fazla bilgi için, Blu-ray filmleri ve Blu-ray incelemeleri bölümümüze bakın. Bu bölüm, yeni ve gelecek Blu-ray sürümlerinin yanı sıra şu anda Blu-ray formatında mevcut olan filmler hakkında bilgi sunar.

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