Buzkıran filmi konusu ne, oyuncuları kim? Buzkıran filmi ne zaman çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Buzkıran filmi için heyecan dorukta! Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Filmin çekimlerinin büyük bir çoğunluğu stüdyoda gerçekleştirildiği biliniyor. İlgi çekici oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan filmde Pyotr Fyodorov, Sergey Puskepalis, Aleksandr Pal, Vitaliy Khaev yer alıyor. Peki Buzkıran filmi konusu ne, oyuncuları kim? Buzkıran filmi ne zaman ve nerede çekildi?

BUZKIRAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1985'de buzkıran gemi "Mikhail Somov", Antarktika açıklarında büyük bir buz dağı ile karşı karşıya kalır. Kaptan Petrov yanından geçmeye karar verir. Fakat bu esnada mürettebattan biri köpeğiyle denize düşer. Kurtarma operasyonu yüzünden gemi buz dağının yanından başarıyla geçemez ve buz dağının bir kısmına çarpar. Kaptan, ikinci kaptan tarafından ihbar edilir ve görevden alınır. Kurtarılmayı bekleyen gemide yeni kaptanın gelmesiyle işler iyice karışır.

BUZKIRAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Buzkıran filminde, Antarktika açıklarında bir geminin buz dağı ile karşı karşıya gelmesi ve ardından yaşanan olaylar konu ediliyor. Filmin çekimlerinin büyük bir çoğunluğu stüdyoda gerçekleştirildi.

BUZKIRAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Buzkıran filminin oyuncu kadrosunda Pyotr Fyodorov, Sergey Puskepalis, Aleksandr Pal, Vitaliy Khaev yer alıyor.