Eşinden ayrılan İsmail Hacıoğlu sevgilisi Merve Çağıran ile fotoğraf paylaştı! Oyuncu Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında?

Magazin gündemi uzun süredir İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Duygu Kumarki'den tek celsede boşanan ve yeni aşka yelken açan İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hacıoğlu, Merve Çağıran ile yaptığı fotoğraf paylaşımının ardından gündemde yer edindi. Daha önceden fi, çocuk gibi dizilerde rol alan Merve Çağıran hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı. Peki Eşinden ayrılan İsmail Hacıoğlu sevgilisi Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşkı belgelendi. Geçtiğimiz günlerde İsmail Hacıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımının ardından Merve Çağıran hakkında hayranları araştırma yapmaya başladı. Oyuncu, sevgilisine piyano çaldığı kareye, "10 üzerinden 12... Siyah-beyaz" notunu düşerek, kalp emojisi koydu.
Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır.
Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir. Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer almıştır.
2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'yle paylaştığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat vermektedir.
Merve Çağıran 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.
2018 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi)
2018 – Çarpışma (Meral) (TV Dizisi)
2018 – Bozkır (Nihal) (İnternet Dizisi)
2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem) (TV Dizisi)
2017 – Fi (Ceren) (İnternet Dizisi)
2016 – İkimizin Yerine (Sevil) (Sinema Filmi)
2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İpek) (TV Dizisi)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Janset) (TV Dizisi)
2015 – Bizim Hikaye (Başörtülü Kız) (Sinema Filmi)
2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)
2014 – Küçük Gelin (Havin) (TV Dizisi)
2014 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)
2014 – Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi)
2013 – Nizama Adanmış Ruhlar
2013 – Şefkat Tepe (Dicle) (TV Dizisi)
2012 – Farklı Desenler (Vicdan) (TV Dizisi)
2011 – Elde Var Hayat (Ayşegül) (TV Dizisi)
2010 – Tek Türkiye (TV Dizisi)