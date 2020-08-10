Eşinden ayrılan İsmail Hacıoğlu sevgilisi Merve Çağıran ile fotoğraf paylaştı! Oyuncu Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında?

Magazin gündemi uzun süredir İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Duygu Kumarki'den tek celsede boşanan ve yeni aşka yelken açan İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hacıoğlu, Merve Çağıran ile yaptığı fotoğraf paylaşımının ardından gündemde yer edindi. Daha önceden fi, çocuk gibi dizilerde rol alan Merve Çağıran hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı. Peki Eşinden ayrılan İsmail Hacıoğlu sevgilisi Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında, nereli?

İSMAİL HACIOĞLU'NUN YENİ AŞKI MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşkı belgelendi. Geçtiğimiz günlerde İsmail Hacıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımının ardından Merve Çağıran hakkında hayranları araştırma yapmaya başladı. Oyuncu, sevgilisine piyano çaldığı kareye, "10 üzerinden 12... Siyah-beyaz" notunu düşerek, kalp emojisi koydu.

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır.