Gençliğim Eyvah 9.bölüm fragmanı yayınlandı! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Gençliğim Eyvah yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Babalarının kim olduğunu öğrenen Çavi ve Zola'yı sünnet korkusu sarmıştı. Bu akşam ekrana gelecek olan 9.bölümde ise Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler oluyor? Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?

GENÇLİĞİM EYVAH 9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben hainlik yapıyorum..."

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.

Gençliğim Eyvah 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babalarının kim olduğunu öğrenen Çavi ve Zola'yı sünnet korkusu sardı!

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.