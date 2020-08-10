Masterchef 2020 yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken yarışmacılardan en ilgi çeken isim Berk İlter oluyor. Gerek tavırları gerekse iddialı performansıyla sevilen yarışmacı hakkında merak edilenler her yeni bölüm öncesi araştırılıyor. İstanbul'dan yarışmaya katılan ve rakiplerine meydan okuyan Masterchef Berk kimdir, kaç yaşında? Berk İlter nereli, instagram hesabı ne?

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

Masterchef Türkiye'nin en iddialı yarıçmacılarından birisi olan ve final turuna kalan Berk İlter, 20 yaşındadır. Aşçı olarak kariyerini sürdürmektedir. İstanbul'dan yarışmaya katılmış ve aslen Tokatlıdır. Uzun süre yurt dışında bu konuda eğitim almıştır.