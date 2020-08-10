Masterchef Celal kimdir, ınstagram hesabı ne? Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

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Masterchef kimdir, ınstagram hesabı ne? kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2020 yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken yarışmacılardan Sarıgül en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yemek konusunda kendine güvenen ve rakiplerine fırsat tanımayan ’in hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak ediliyor. Damak zevkine hitap eden yemeklerle ustalaşmaya çalışan yarışmacının Kıbrıs’tan katıldığı biliniyor. Peki , ınstagram hesabı ne? kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:23 Son Güncelleme: 10.8.2020 16:29 ABONE OL
Masterchef Celal kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasında en dikkat çeken isim olan Sarıgül'ün hayatı her yeni bölüm öncesi merak ediliyor. Yarışmada sergilediği tavırların yanı sıra mutfaktaki becerisi ve gayreti ile dikkatleri üzerine çeken isim yarışmanın son 16 kişilik kadrosuna kalabilmek için mücadele verecek. Peki kimdir, ınstagram hesabı ne? kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor.

Masterchef Celal kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

CELAL SARIGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan , yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle iddiasını ortaya koydu

Masterchef Celal kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

Yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yaptığını söyleyen Sarıgül'ün Instagram hesabında binlerce takipçisi bulunuyor. Kendi adı ve soyadıyla Instagram hesabını kullanıldığı bilinen , MasterChef Türkiye yarışmasında en iyi şef olmak için şeflerden ders alıyor.

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Masterchef Celal kimdir, ınstagram hesabı ne? Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?
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