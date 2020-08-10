Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasında en dikkat çeken isim olan Celal Sarıgül'ün hayatı her yeni bölüm öncesi merak ediliyor. Yarışmada sergilediği tavırların yanı sıra mutfaktaki becerisi ve gayreti ile dikkatleri üzerine çeken isim yarışmanın son 16 kişilik kadrosuna kalabilmek için mücadele verecek. Peki Masterchef Celal kimdir, ınstagram hesabı ne? Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor.