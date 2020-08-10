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ana kadroya giren kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Esra nereli, mesleği ne?

Masterchef 2020 final turu devam ederken sekiz kişilik ilk ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oldu. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı oldu. Bu doğrultuda, Masterchef Esra'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada sergilediği tavırların yanı sıra mutfaktaki becerisi ve gayreti ile dikkatleri üzerine çeken Esra Tokelli'nin hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, , kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:16 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya giren Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Esra nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ilk etabı sona erdi ve 8 yarışmacı belli oldu. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfaktaki titizliği ve temiz çalışması ile dikkatleri üzerine çeken Esra'nın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Esra'nın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya giren Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Esra nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Masterchef Türkiye ana kadroya giren Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Esra nereli, mesleği ne?

, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

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Masterchef Türkiye ana kadroya giren Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Esra nereli, mesleği ne?
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