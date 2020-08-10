Masterchef Türkiye ana kadroya giren Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Esra nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ilk etabı sona erdi ve 8 yarışmacı belli oldu. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Esra Tokelli durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfaktaki titizliği ve temiz çalışması ile dikkatleri üzerine çeken Esra'nın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Esra'nın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;