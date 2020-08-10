Masterchef Türkiye ana kadroya giren Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Esra nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ilk etabı sona erdi ve 8 yarışmacı belli oldu. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Esra Tokelli durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfaktaki titizliği ve temiz çalışması ile dikkatleri üzerine çeken Esra'nın hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Esra'nın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.
Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.
FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?
Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.