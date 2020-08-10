Masterchef Türkiye final turu yarışmacısı Arem Yüce kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Arem aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılacak ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli olacak. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Arem Yüce durumunda. Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan yarışmacı, 'Kuzuların Sessizliği' adını koyduğu yemeği ile final turuna gelmeyi hak etti. Bu noktada, Arem'in hayatın , yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF AREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Arem Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Arem'in hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Arem işletmeci. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, 'Kuzuların Sessizliği' ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu.

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