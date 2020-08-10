Masterchef Türkiye final turu yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Barbaros aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılacak ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli olacak. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Barbaros Yoloğlu durumunda. Kendinden oldukça emin olan yarışmacı, asma yaprağında barbun balığı ile final turuna gelmeyi hak etti. Bu noktada, Barbaros'un hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Barbaros'un hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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