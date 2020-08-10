Masterchef Türkiye final turu yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Walison nereli, mesleği ne ve evli mi?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılacak ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli olacak. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Walison Fonseca durumunda. Karizmatik yarışmacı, eleme turlarında gösterdiği sempatik tavırlar ve mutfaktaki el becerisi ile final turuna gelmeyi hak etti. Bu noktada, Walison'un hayatın , yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF WALİSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Walison'un hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye'de bulunuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. İki şeften evet oyu almayı başaran Walison Fonseca ardından gerçekleşen yarılmayı da kazarak final turuna kalmayı başardı.

Walison Fonseca'nın Türk eşinin ismi Melisa Pınar. Walison'un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.