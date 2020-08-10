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Masterchef'te heyecanlı gün! Masterchef kimdir? Tanya Kilitkaya ve nereli?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef’te heyecan devam ediyor. Bazı yarışmacılarsa henüz şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda bulunuyor da bu sezonun başarılı yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki, izleyenleri merakla takip ettiği Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir, ve nereli? Final turuna kalmayı garantileyen ve bu akşamki bölümde de yarışacak olan Tanya Kilitkaya hakkında detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 17:47 Son Güncelleme: 10.8.2020 17:52 ABONE OL
Masterchef'te heyecanlı gün! Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yarışması Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor.2020 sezonunda final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran 'nın hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya ve nereli?

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYA KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Tanya Kilitkaya da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.

Masterchef'te heyecanlı gün! Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

Masterchef'te heyecanlı gün! Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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Masterchef'te heyecanlı gün! Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?
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