Masterchef'te heyecanlı gün! Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yarışması Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor.2020 sezonunda final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran Tanya Kilitkaya'nın hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYA KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Tanya Kilitkaya da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.