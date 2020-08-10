Dün akşam Masterchef’te hangi isim kazandı? Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim? (9 Ağustos 2020)

Masterchef ana kadro yarışmacıları her gün programda gerçekleşen elemelerde belirleniyor. Bu hafta final turunda yarışmacılar üst tura geçebilmek adına jüri üyelerine en iyi yemeği sunmak amacıyla mücadelesine devam ediyor. Zorlu yarışmada bugün ise son iki yarışmacı da belirlenecek ve böylece ana kadroya geçecek olan isimler belirlenmiş olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 9 Ağustos 2020 Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim? İşte detaylar…
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te ana kadro yarışmacıları bir bir seçiliyor. Gerçekleşen elemelerde verilen malzemelerle en iyi yemeği yapan kişi yani günün birincisi belirleniyor ve 16 kişilik kadroya adını yazdırıyor…
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
MASTERCHEF'TE DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
MasterChef Türkiye 2020'nin 7 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün Ispanak ve ricotta peyniri dolgulu ravioli yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda fındık uykuluk malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 6. yarışmacı SEDAT oldu.
MASTERCHEF'TE BUGÜN KİMLER ÜST TURA GEÇTİ?
Bu akşam henüz yeni bölümle beraber eleme gerçekleşmedi ancak diğer günlerin aksine bugün iki kişinin belirleneceği bildirildi. Böylece 9 Ağustos bölümünde iki yarışmacı 16 kişilik ana kadroya ismini yazdırmış olacak…
Bugün 16 kişilik kadroya dahil olan ilk isim Esra Tokelli oldu. İkinci isim ise Furkan oldu...