Teker teker seçilen MasterChef ana kadro için yarışmacılar mücadeleye devam ediyor. Zorlu yarış karşısında tüm emeklerini sergileyen yarışmacılar verilen malzemeler ile jüri üyelerini etkileyecek en güzel yemekleri yapacaklar. 16 kişilik ana kadro yarışmacıları için heyecan dorukta. Peki; MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye gün birincisi kim, ana kadroda kimler yer aldı? (10 Ağustos 2020)

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro kazananları henüz belli olmadı. Açıklandığı anda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

MasterChef ana kadro yarışmacıları ile diğer detaylar şöyle;