Teker teker seçilen MasterChef ana kadro için yarışmacılar mücadeleye devam ediyor. Zorlu yarış karşısında tüm emeklerini sergileyen yarışmacılar verilen malzemeler ile jüri üyelerini etkileyecek en güzel yemekleri yapacaklar. 16 kişilik ana kadro yarışmacıları için heyecan dorukta. Peki; MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye gün birincisi kim, ana kadroda kimler yer aldı? (10 Ağustos 2020)
10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro kazananları henüz belli olmadı. Açıklandığı anda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
MasterChef ana kadro yarışmacıları ile diğer detaylar şöyle;
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
MASTERCHEF'TE KİM BİRİNCİ OLDU? (7 AĞUSTOS)
MasterChef Türkiye 2020'nin 7 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün Ispanak ve ricotta peyniri dolgulu ravioli yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda fındık uykuluk malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 6. yarışmacı SEDAT oldu.
MASTERCHEF'TE EN SON KİMLER ÜST TURA GEÇTİ?
9 Ağustos bölümünde iki yarışmacı 16 kişilik ana kadroya ismini yazdırmış oldu.
16 kişilik kadroya dahil olan ilk isim Esra Tokelli oldu. İkinci isim ise Furkan oldu...