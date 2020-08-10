Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Postacı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Postacı filmi nerede çekildi?

ne, oyuncuları kimler? nerede çekildi?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Türk sinemasının klasikleri arasında gösterilen film, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekerken 1984 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki bu başyapıtı yeniden ya da ilk kez izleyecek olan vatandaşlar ise ' ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' sorularına yanıt arıyor. İşte, Postacı filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 17:04 ABONE OL
Postacı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Postacı filmi nerede çekildi?

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrolünde yer aldığı Postacı filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Memduh Ün'ün hem senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği film, konusu ve oyuncuları ile döneminin en iddialı yapıtlarından birisi olarak biliniyor. 1984 yılında çekilen filmde, Kemal Sunal ve Fatma Girik'e birçok usta oyuncu da eşlik ediyor. Peki, Postacı filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, detaylar...

POSTACI FİLMİ KONUSU

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Adem
  • Fatma Girik - Sevtap
  • Erdal Özyağcılar - Latif
  • Ulvi Alacakaptan
  • İhsan Yüce - Sevtap'ın babası
  • Nezahat Tanyeri
  • Gülümser Gülhan
  • Necdet Yakın
  • Cevdet Arıkan
  • Ali Karagöz
  • Tuncer Sevi
  • Ahmet Açan
  • Jale Efecik
  • Can Kolukısa
  • Orkide Erdem
  • Sabahat Işık
  • Nezih Tunar
  • Nubar Terziyan

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Postacı filmi İstanbul Beşiktaş'ta çekildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Postacı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Postacı filmi nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA