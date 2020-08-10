Postacı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Postacı filmi nerede çekildi?

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrolünde yer aldığı Postacı filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Memduh Ün'ün hem senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği film, konusu ve oyuncuları ile döneminin en iddialı yapıtlarından birisi olarak biliniyor. 1984 yılında çekilen filmde, Kemal Sunal ve Fatma Girik'e birçok usta oyuncu da eşlik ediyor. Peki, Postacı filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, detaylar...

POSTACI FİLMİ KONUSU

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

Ulvi Alacakaptan

İhsan Yüce - Sevtap'ın babası

Nezahat Tanyeri

Gülümser Gülhan

Necdet Yakın

Cevdet Arıkan

Ali Karagöz

Tuncer Sevi

Ahmet Açan

Jale Efecik

Can Kolukısa

Orkide Erdem

Sabahat Işık

Nezih Tunar

Nubar Terziyan

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Postacı filmi İstanbul Beşiktaş'ta çekildi.