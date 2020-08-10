Yol Arkadaşım TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Yol Arkadaşım konusu ne ve filmin oyuncuları kimler?

Yol Arkadaşım, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da seyirci ile buluştu. Bu akşam yeniden TV ekranlarında yayınlanacak olan Yol Arkadaşım hakkında detaylar, sinemaseverler için merak konusu oldu. Filmli ilk kez izleyecek olanlar ve yeniden izlemek isteyenler, Yol Arkadaşım konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyorlar. Peki, Yol arkadaşım oyuncu kadrosunda kimler var ve filmin konusu ne?

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.