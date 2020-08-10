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TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Yol Arkadaşım konusu ne ve filmin oyuncuları kimler?

filmi televizyon ekranlarında bu akşam seyirci ile buluşacak. Filmi daha önce kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, Yol Arkadaşım filmi konusunu araştırıyorlar. Peki, birçok ünlü ismin oynadığı Yol Arkadaşım oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor ve filmin konusu ne? İşte, sevilen film Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 13:00 ABONE OL
Yol Arkadaşım TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Yol Arkadaşım konusu ne ve filmin oyuncuları kimler?

, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da seyirci ile buluştu. Bu akşam yeniden TV ekranlarında yayınlanacak olan Yol Arkadaşım hakkında detaylar, sinemaseverler için merak konusu oldu. Filmli ilk kez izleyecek olanlar ve yeniden izlemek isteyenler, Yol Arkadaşım konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyorlar. Peki, Yol arkadaşım oyuncu kadrosunda kimler var ve filmin konusu ne?

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yol Arkadaşım TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Yol Arkadaşım konusu ne ve filmin oyuncuları kimler?

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Oğuzhan Koç
Rolü : Onur
İbrahim Büyükak
Rolü : Şeref
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu

Yol Arkadaşım TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Yol Arkadaşım konusu ne ve filmin oyuncuları kimler?

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Yol Arkadaşım TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor! Yol Arkadaşım konusu ne ve filmin oyuncuları kimler?
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