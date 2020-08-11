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filmi konusu ne, oyuncuları kim? Aramızdaki Dünya ne zaman çekildi?

Romantik, bilim kurgu tadında filmlere ilgi duyanlar için filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Gary Oldman, Asa Butterfield gibi ünlü oyuncuların rol aldığı filmde Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotların maceraları işleniyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla bu akşam ekrana gelecek olan yapımın sahneleri ise büyülüyor. Peki konusu ne, oyuncuları kim? Aramızdaki Dünya ne zaman çekildi?

Giriş Tarihi: 11.8.2020 17:23 ABONE OL
Aramızdaki Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kim? Aramızdaki Dünya ne zaman çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Aramızdaki Dünya filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda büyük hasılat yapan yapımda Carla Gugino ve Gary Oldman gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Peter Chelsom'un üstlendiği film bilim kurgu türünde karşımıza çıkıyor. Daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için Aramızdaki Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kim? Aramızdaki Dünya ne zaman çekildi?

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU NE?

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir.

Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA'nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Peter Chelsom'un yaptığı, Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı "Aramızdaki Dünya", Salı akşamı yani bugün Show TV'de yayınlanacak.

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Aramızdaki Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kim? Aramızdaki Dünya ne zaman çekildi?
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