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filmi konusu, oyuncuları kim? ne zaman çekildi?

Romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam ATV’de yayınlanacak olan yapımda Olcay ve Sinan... İkisi de genç, ikisi de henüz bekar ama ikisi de aşka ve gerçek sevgiye olan inançlarını kaybetmiş insanlardır. Vizyona girdiği ilk yıllarda iyi bir hasılat yapan filmin başrollerinde ise Mert Fırat , Açelya Yılhan ve Tuba Ünsal yer alıyor. İki kalbi kırık gencin aşk hikayesinin anlatıldığı konusu, oyuncuları kim? ?

Giriş Tarihi: 11.8.2020 17:08 ABONE OL
Beni Unutma filmi konusu, oyuncuları kim? Beni Unutma filmi ne zaman çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Beni Unutma filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Mert Fırat, Açelya Yılhan ve Tuba Ünsal gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda iki kalbi kırık gencin aşk hikayesini izleyeceğiz. Romantik komedi türündeki filmlere ilgisi olanların ilgisini çeken yapım ilk vizyona girdiği yıllar iyi bir hasılat yapmıştır. Peki Beni Unutma filmi konusu, oyuncuları kim? Beni Unutma filmi ne zaman çekildi?

BENİ UNUTMA KONUSU NE?

Olcay iş hayatında oldukça başarılı, genç, bekâr ve güzel bir kadındır. Ciddi bir ilişki yaşadığını düşündüğü sevgilisi Hakan'ın kendisini aldattığını acı bir şekilde öğrendiğinin ertesi günü Sinan'la tanışır. Olcay'ın ilişkisinin bittiği gün Sinan da verdiği ani bir kararla nişanlısı Ebru ile evlenmekten vazgeçer.

BENİ UNUTMA OYUNCULARI KİM?

Mert Fırat

Açelya Yılhan

Tuba Ünsal

Kenan Ece

Aliye Uzunatağan

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Beni Unutma filmi konusu, oyuncuları kim? Beni Unutma filmi ne zaman çekildi?
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