Facebook hesap kapatma: Kalıcı ve geçici olarak Facebook hesabı nasıl kapatılır?

Facebook hesap kapatma işlemi her gün binlerce kullanıcı tarafından araştırılıyor. Peki, Facebook hesabı nasıl kapatılır? Öncelikle, Facebook hesabınızı iki farklı yoldan kapatabilirsiniz. Aşağıda, Facebook dondurma, kapatma adımları detaylı olarak yer almaktadır. Ayrıcıa, Facebook hesabınızı silmek istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta aşağıda belirtilmiştir:

Facebook, talep yapıldıktan sonra silme işlemini birkaç gün geciktiriyor. Yetkisiz kullanım süresi içinde oturum açarsanız, silme işlemi iptal edilir.

Facebook hesabınız silindikten sonra tekrar erişim sağlayamazsınız.

Yedekleme sistemlerinde depolanan verilerinizin silinmesi 90 güne kadar sürebilir.

Bunun yerine Facebook hesabınızı devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Temel olarak, devre dışı bırakmak Facebook'tan bir süreliğine soğumanın bir yoludur, silme ise kalıcı bir çözümdür.

Facebook hesabınızı devre dışı bırakmak şu anlama gelir:

İnsanlar Facebook profilinizi göremeyecek veya sizi arayamayacak

Bazı bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görülebilir (gönderdiğiniz mesajlar gibi)

Facebook, hesabınızı yeniden etkinleştirmeniz durumunda hesap bilgilerinizi kaydedecek

FACEBOOK KAPATMA İŞLEMİ

HESABINIZI DONDURMAK İÇİN:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan 'na tıklayın. Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın. Dondurma ve Silme'ye tıklayın. Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

FACEBOOK HESABI YENİDEN NASIL AÇILIR?

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

FACEBOOK HESABI SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hesabınızı silmeden önce giriş yapmanızı ve Facebook'taki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra, hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

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Paylaştığınız her şeyin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

HESABINIZI SİLME İŞLEMİNİ İPTAL ETMEK İÇİN:

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın. Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

FACEBOOK'TA ARKADAŞLARIMI NASIL BULURUM VE EKLERİM?

Herhangi bir Facebook sayfasının üstündeki arama çubuğuna tıklayın.

Arama kutusuna arkadaşınızın adını yazın ve simgesine tıklayın.

Birine arkadaşlık isteği göndermek için, o kişinin profil resminin yanındaki Arkadaşı Ekle'ye tıklayın. Kişilerin gizlilik ayarlarına bağlı olarak bazı kişilerin profil resimlerinin yanında Arkadaşı Ekle düğmesi bulunmayabilir.

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