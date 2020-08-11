Karanlık Dalgalar konusu nedir? Karanlık Dalgalar oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Karanlık Dalgalar filmi bu akşam önceden izlemiş veya henüz izlememiş olan filmseverler için televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde ünlü aktörlerin bulunduğu yapımda macera dolu senaryosu izleyenlerini ekranlara kilitleyecek. Peki, Karanlık Dalgalar konusu nedir? Karanlık Dalgalar oyuncuları kimler?

KARANLIK DALGALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kate Mathieson, köpek balıkları hakkında uzman bir dalgıçtır. Bir dalış sırasında ekip arkadaşı, köpek balığının saldırısı sonucunda ölür. Büyük bir şok yaşayan Kate, bu olayın etkisini üzerinden atamaz ve mesleğinden uzaklaşır. Ancak günün birinde eski sevgilisi Jeff, onu William Brady adlı zengin bir iş adamıyla tanıştırır. Brady, köpek balıklarının cirit attığı denizde dalış yapmayı istemektedir. Kate'den de kendisine rehberlik etmesini ister. Kate teklifi kabul eder ama kendisini nasıl bir tehlikenin beklediğinden habersizdir.

KARANLIK DALGALAR OYUNCULARI

Halle Berry,

Olivier Martinez,

Ralph Brown,

Mark Elderkin ,

Luke Tyler