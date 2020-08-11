Kızkaçıran filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızkaçıran filmi ne zaman çekildi?

Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek olan yapım 2016 yılında çekilmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Korhan Uğur oturmaktadır. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Kızkaçıran filmi için heyecan dorukta. Komedi türünde olan filmde Ahmet ve eski aşkı Gül'ün hikayesi konu alınıyor. Kızkaçıran filmi konusu nedir? Kızkaçıran filmi oyuncuları kimler?

KIZKAÇIRAN FİLMİ KONUSU

Ahmet yıllardır sevdiği eski aşkı Gül'ün başka biriyle evlenmesine katlanamaz ve Gül'ü düğün arabasıyla kaçırır, yollara düşer. Ama unuttuğu bir şey vardır, gelinin yanında müstakbel damadı da kaçırmıştır. Gelinin ve damadın ailesi Ahmet'in peşine düşmüşken Ahmet de kızı dedesinin köyüne götürmeye karar verir ve başlarına yol boyunca tuhaf olaylar gelir.

KIZKAÇIRAN FİLMİ OYUNCULARI