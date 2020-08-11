Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Ağustos Show TV yayın akışı

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Kuaförlük alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışan yarışmacıların yarıştığı programın 11 Ağustos tv yayın akışında yer almaması izleyici kitlesi tarafından araştırılır oldu. Geçtiğimiz günlerde sunucu Gözde Kansu'nun programa veda etmesi stüdyoda şaşkınlığa sebep olurken yeni bölümlerin ekrana gelmemesi yeni iddiaları peşinde getirdi. Peki Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? 11 Ağustos Show TV yayın akışı! Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kuaförüm Sensin yeni bölüm Show TV yayın akışında yer almıyor. Programın sıkı takipçileri konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken, Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrılmasının ardından, programın çekimlerine bir hafta ara verildiği biliniyor. Haberimizde, kuaförüm sensin yeni bölüm yayın tarihine ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Kuaförüm Sensin yeni bölüm 17 Ağustos Pazartesi saat 12:30'da yeniden izleyicisi ile buluşacak. Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrılmasının ardından, programın çekimlerine bir hafta ara verildi.
06:00 - Pis Yedili
08:00 - Kendine İyi Bak
09:45 - Aşk Laftan Anlamaz
13:30 - Pis Yedili
Kuaförüm Sensin son bölümde kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker'den oluşan birinci takım, kuaför Özcan Ay, makyöz Dilek Timur, model Ezgi Küçük'ten oluşan ikinci takım, kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Ece Acar Bingöl, model Gizem Ay'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Çiğdem Çelik'ten oluşan dördüncü takım büyük aksesuarlar ile saç modelleri ve serbest çalışmayla makyaj yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda birinci olarak 10 bin liralık ödülü kazanan Tayfun, Serap ve Çiğdem oldu.