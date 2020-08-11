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bitti mi, neden yok? yayınlanacak? 11 Ağustos

yeni bölüm izleyicisi tarafından merak ediliyor. Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ile Adnan Serter'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada en iyi 4 kuaför ve makeup artisti modellerine en iyi saçı ve makyajı yapmaya çalışıyor. Haftanın finalinde ise yarışmacılar aldıkları puan durumuna göre 10 bin liranın sahibi oluyor. Normal şartlarda hafta içi her gün saat 12:30'da yayınlana yarışmanın yeni bölümü Show TV yayın akışında yer almadı. Peki , bugün neden yok? yayınlanacak? 11 Ağustos

Giriş Tarihi: 11.8.2020 12:33 ABONE OL
Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Ağustos Show TV yayın akışı

Hafta içi her gün yayınlanan yeni bölümleri merakla bekleniyor. Kuaförlük alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışan yarışmacıların yarıştığı programın 11 Ağustos tv yayın akışında yer almaması izleyici kitlesi tarafından araştırılır oldu. Geçtiğimiz günlerde sunucu Gözde Kansu'nun programa veda etmesi stüdyoda şaşkınlığa sebep olurken yeni bölümlerin ekrana gelmemesi yeni iddiaları peşinde getirdi. Peki , neden yok? 11 Ağustos ! yayınlanacak?

KUAFÖRÜM SENSİN BİTTİ Mİ, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuaförüm Sensin yeni bölüm Show TV yayın akışında yer almıyor. Programın sıkı takipçileri konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken, Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrılmasının ardından, programın çekimlerine bir hafta ara verildiği biliniyor. Haberimizde, kuaförüm sensin yeni bölüm yayın tarihine ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Ağustos Show TV yayın akışı

KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

yeni bölüm 17 Ağustos Pazartesi saat 12:30'da yeniden izleyicisi ile buluşacak. Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrılmasının ardından, programın çekimlerine bir hafta ara verildi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 11 AĞUSTOS 2020

06:00 - Pis Yedili

08:00 - Kendine İyi Bak

09:45 - Aşk Laftan Anlamaz

13:30 - Pis Yedili

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Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Ağustos Show TV yayın akışı

KUAFÖRÜM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

son bölümde kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker'den oluşan birinci takım, kuaför Özcan Ay, makyöz Dilek Timur, model Ezgi Küçük'ten oluşan ikinci takım, kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Ece Acar Bingöl, model Gizem Ay'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Çiğdem Çelik'ten oluşan dördüncü takım büyük aksesuarlar ile saç modelleri ve serbest çalışmayla makyaj yapmak için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışın sonunda birinci olarak 10 bin liralık ödülü kazanan Tayfun, Serap ve Çiğdem oldu.

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Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Ağustos Show TV yayın akışı
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