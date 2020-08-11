Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Barbaros nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı başladı ve 8 yarışmacı daha belli olacak. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Barbaros Yoloğlu durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfakta sergilediği ciddi tavırlar ile dikkatleri üzerine toplayan Barbaros'un hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Barbaros'un hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;