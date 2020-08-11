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Türkiye ana kadroya seçilen Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Barbaros nereli, mesleği ne?

2020 final turu devam ederken sekiz kişilik ikinci ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oluyor. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı Yoloğlu oldu. Bu doğrultuda, Masterchef Barbaros'un hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada gösterdiği tavırlar ile dikkat çeken 'nun hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:36 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Barbaros nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı başladı ve 8 yarışmacı daha belli olacak. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Yoloğlu durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu doğrultuda, mutfakta sergilediği ciddi tavırlar ile dikkatleri üzerine toplayan Barbaros'un hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Barbaros'un hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Barbaros nereli, mesleği ne?

Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Barbaros nereli, mesleği ne?

Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? 2020 Masterchef Barbaros nereli, mesleği ne?
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