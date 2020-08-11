Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef birincisi kim oldu?

Teker teker seçilen MasterChef ana kadro için yarışmacılar mücadeleye devam ediyor. Zorlu yarış karşısında tüm emeklerini sergileyen yarışmacılar verilen malzemeler ile jüri üyelerini etkileyecek en güzel yemekleri yapacaklar. 16 kişilik ana kadro yarışmacıları için heyecan dorukta. Peki; MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye gün birincisi kim, ana kadroda kimler yer aldı? (10 Ağustos 2020)

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.

En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla

Gecenin beşinci ismi; Ebru

Gecenin dördüncü ismi; Arem

Gecenin üçüncü ismi; Tanya

Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.

MasterChef ana kadro yarışmacıları ile diğer detaylar şöyle;