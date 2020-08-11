Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Bu akşam Star TV ekranlarında henüz izlememiş ya da tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan yapımın başrollerinde bulunan isimler oldukça dikkat çekiyor. Öte yandan, ilk filmin de olduğu gibi üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları anlatılıyor. Peki, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ORGANİZE İŞLER 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan

ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU NEDİR?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimlerinin İstanbul'un birçok ilçesinde gerçekleştiği biliniyor.