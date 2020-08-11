Reyting sonuçları 10 Ağustos 2020: Reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları her gün bir çok televizyon yayını takipçisi tarafından araştırılıyor. 10 Ağustos reyting sonuçları da bugünün merak konusu oldu. Peki, düne ait reyting sonuçları açıklandı mı? Her 24 saatte bir Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçümü yapılan reyting sonuçlarına göre dünün sıralaması açıklandı. İşte, yapılan ölçümlere göre 10 Ağustos tarihli reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI: TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - GENÇLİĞİM EYVAH

3 - FOX ANA HABER

4 - SHOW ANA HABER

5 - YOL ARKADAŞIM (T.S)

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - FOX ANA HABER

3 - GENÇLİĞİM EYVAH

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET

5 - POSTACI (T.S)