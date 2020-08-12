Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta başlıyor? Apartmanlar Yarışıyor ne zaman yayınlanıyor, formatı nasıl?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Apartmanlar Yarışıyor saati ve günü gibi bilgiler merak ediliyor. Eğlence ve rekabetin bir arada bulunduğu yarışmanın sunuculuğunu ise Ümit Kantarcılar üstleniyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmanın ilgi odağı ise ev hanımları oluyor. Kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışan yarışmacılar büyük ödül için tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta? Apartmanlar Yarışıyor ne zaman yayınlanıyor, formatı nasıl?

APARTMANLAR YARIŞIYOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ekranların sevilen yarışması Apartmanlar Yarışıyor Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi her gün saat 16.15'te TV8'de yayınlanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan program formatı ise şu şekilde; kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışıyor.