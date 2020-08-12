Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir?

APARTMANLAR YARIŞIYOR SUNUCUSU ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır. Oyunculuğa okul tiyatrosunda başladı.

Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'na geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar, özellikle Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteri ile tanınmış aynı süreçte ise Kızlar ve Anneleri isimli yarışma programını sunmuştur.

Kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile 2014 yılında evlenenen Ümit Kantarcılar'ın bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.

Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde rol alan Ümit Kantarcılar, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Ümit Kantarcılar,1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.