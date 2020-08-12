Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta ve ne zaman başlıyor? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir?

Tv8 ekranlarının yeni yarışması Apartmanlar Yarışıyor yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın formatı, sunucusu, saati gibi bilgiler merak ediliyor. Kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışıyor. Rekabetin doruklarda yaşandığı programda lezzet konusunda kendilerine güvenenler büyük ödülün sahibi oluyor. Peki Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir? Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta, ne zaman başlıyor?
Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır. Oyunculuğa okul tiyatrosunda başladı. Ümit Kantarcılar,1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.
Türkiye'nin en eğlenceli ve lezzetli yarışması "Apartmanlar Yarışıyor" Ümit Kantarcılar'ın sunumuyla 10 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.15'te TV8'de yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek olan yeni bölüm saat 16.15'te izleyici karşısına çıkacak.
Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır. Oyunculuğa okul tiyatrosunda başladı.
Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'na geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar, özellikle Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteri ile tanınmış aynı süreçte ise Kızlar ve Anneleri isimli yarışma programını sunmuştur.
Kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile 2014 yılında evlenenen Ümit Kantarcılar'ın bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.
Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde rol alan Ümit Kantarcılar, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Ümit Kantarcılar,1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.
Ümit Kantarcılar'ın sunacağı "Apartmanlar Yarışıyor"da eğlence ve rekabet aynı anda yaşanacak. Kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışacak. Rakip apartmanlardan en lezzetli menüyü hazırlayan büyük ödülün sahibi olacak.