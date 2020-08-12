Geleceğe Dönüş filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Geleceğe Dönüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Geleceğe Dönüş filmi henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya geliyor. Başrollerinde Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson gibi isimlerin bulunduğu yapım izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Geleceğe Dönüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geleceğe Dönüş filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar…

GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geleceğe Dönüş'te, deli dolu bilimadamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir. Bu makineyi ilk kullanan genç Marty ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderilir. Otuz yıl öncesine dönen Marty'nin burada yaptığı bir hamle, kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya sebebiyet verir. Artık Marty'nin yapması gereken tek şey kendi doğumunu bile engelleyecek bu hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak olacaktır.

Zamanda yolculuk temalı filmlerin atalarından olan 'Geleceğe Dönüş' hem yönetmeni Robert Zemeckis'in hem de dönem sinemasının şahlandığı anlardan biridir. Gösterime girdiği dönem insanlığını bir hayli heyecanlandıran ve kısa bir süre sonra kült mertebesine erişmiş, o güne kadar hep tv dizilerinde yer alan başrol oyuncusu Michael J. Fox'a da büyük ün getirmiştir.

GELECEĞE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

GELECEĞE DÖNÜŞ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1985 yılında çekimlerinin yapıldığı bilinmektedir.