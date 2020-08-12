Kuaförüm Sensin neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı? 12 Ağustos 2020 Show TV yayın akışı!

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Kuaförlük alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışan yarışmacıların yarıştığı programın 12 Ağustos tv yayın akışında yer almaması izleyici kitlesi tarafından araştırılır oldu. Geçtiğimiz günlerde sunucu Gözde Kansu'nun programa veda etmesi stüdyoda şaşkınlığa sebep olurken yeni bölümlerin ekrana gelmemesi yeni iddiaları peşinde getirdi. Peki Kuaförüm Sensin bitti mi, neden yok? 12 Ağustos Show TV yayın akışı! Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KUAFÖRÜM SENSİN BİTTİ Mİ, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuaförüm Sensin yeni bölüm Show TV yayın akışında yer almıyor. Programın sıkı takipçileri konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken, Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrılmasının ardından, programın çekimlerine bir hafta ara verildiği biliniyor. Haberimizde, kuaförüm sensin yeni bölüm yayın tarihine ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.