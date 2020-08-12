Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu ayrıldı mı, neden yok? Kuaförüm Sensin Gözde'nin yerine kim gelecek, yeni sunucu kim?

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programı Kauförüm Sensin'de Gözde Kansu'nun olmaması damga vuruyor. Show TV'de yayınlanan programda sunucu Kansu'nun yeni bölümlerde yer almamasıyla birlikte hayranları sıkı araştırmaya girişti. Edinilen bilgiye göre Gözde Kansu dizi setlerine ve tiyatroya dönmek için yarışmadan ayrıldı. Hal böyle olunca Kuaförüm Sensin yeni sunucusu merak edilmeye başlandı. Buna göre; Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı? Kuaförüm Sensin Gözde yerine kim gelecek, yeni sunucu kim?

KUAFÖRÜM SENSİN GÖZDE KANSU NEDEN YOK?

Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu'nun ayrılığı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Show Tv'de hafta içi her gün yayınlanan programın sunuculuğunu üstlenen Gözde Kansu'nun dizi setlerine tekrardan dönmek istediği için ayrıldığı iddiaları yer alıyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken programın yeni sunucusunun kim olacağı da merak ediliyor. Peki Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok, ayrıldı mı?

İşte detaylar…