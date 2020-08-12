Maria ve Mustafa dizisi tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla beraber binlerce vatandaşın şimdiden dikkatini çekmeyi başardı. Hilmi Cem İntepe, Jessica May isimlerinin başrollerine hayat vereceği yapımda büyük bir aşk hikayesi konu alınacak. Yabancı bir kızla Türk bir gencin büyülü hikayesi izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Peki, Maria ve Mustafa dizisi ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? Maria ve Mustafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…
Dizinin kanalı Atv, yeni bir yapımı ekranlara taşıyor. Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'da yer alan çekimlerine başladı. Maria ve Mustafa dizisi oyuncuları ile de büyük ilgi çekiyor…
MARIA VE MUSTAFA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizinin henüz başlayacağı tarih bilinmese de kısa zaman içerisinde ekranlarda yer alacağı düşünülüyor...
MARİA VE MUSTAFA KONUSU NEDİR?
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
MARIA VE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.