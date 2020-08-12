Maria ve Mustafa dizisi tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla beraber binlerce vatandaşın şimdiden dikkatini çekmeyi başardı. Hilmi Cem İntepe, Jessica May isimlerinin başrollerine hayat vereceği yapımda büyük bir aşk hikayesi konu alınacak. Yabancı bir kızla Türk bir gencin büyülü hikayesi izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Peki, Maria ve Mustafa dizisi ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? Maria ve Mustafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

MARIA VE MUSTAFA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin kanalı Atv, yeni bir yapımı ekranlara taşıyor. Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'da yer alan çekimlerine başladı. Maria ve Mustafa dizisi oyuncuları ile de büyük ilgi çekiyor…