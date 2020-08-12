MasterChef son bölümde kim kazandı? MasterChef kazanan isim ve yarışma sıralaması belli oldu!

MasterChef dikkat çeken yarışmacı ve yemek tarifleri ile TV8 ekranlarında takipçileri ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın sevilen isimleri Gülşah; Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya, mutfakta birincilik için ter döktü. Yarışmanın sona ermesi ile birlikte takipçileri 'MasterChef'te kim kazandı, sıralama nasıl?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, zorlu yarışmanın sonunda, MasterChef son bölüm kazanan isim kim oldu?
11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...
MASTERCHEF TANYA HAKKINDA ŞAŞIRTAN GERÇEK... TIKLA ÖĞREN
Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah
Beşinci isim; Kayhan
Dördüncü isim; Uğur
Üçüncü isim; Walison
Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?
10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.
MASTERCHEF 11 AĞUSTOS 2020 BİRİNCİSİ
MasterChef 11 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya
En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
Gecenin beşinci ismi; Ebru
Gecenin dördüncü ismi; Arem
Gecenin üçüncü ismi; Tanya
Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.