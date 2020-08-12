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son bölümde kim kazandı? MasterChef kazanan isim ve yarışma sıralaması belli oldu!

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması yeni bölümü ile TV8 ekranlarında seyirci ile buluştu. Yarışmanın hemen ardından programın takipçileri, 'MasterChef kazanan isim kim oldu' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yarışmada en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Walison, Kayhan ve Gülşah yarışmada uzun süre yer döktü. Çorba konusunda hünerlerini gösteren yarışmacıların sıralaması belli oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı ve MasterChef sıralaması nasıl şekillendi? İşte, MasterChef son bölüme ilişkin detaylar!

Giriş Tarihi: 12.8.2020 08:51 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:53 ABONE OL
MasterChef son bölümde kim kazandı? MasterChef kazanan isim ve yarışma sıralaması belli oldu!

dikkat çeken yarışmacı ve yemek tarifleri ile TV8 ekranlarında takipçileri ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın sevilen isimleri Gülşah; Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya, mutfakta birincilik için ter döktü. Yarışmanın sona ermesi ile birlikte takipçileri 'MasterChef'te kim kazandı, sıralama nasıl?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, zorlu yarışmanın sonunda, kazanan isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 11 AĞUSTOS 2020

11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...

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Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah
Beşinci isim; Kayhan
Dördüncü isim; Uğur
Üçüncü isim; Walison

MasterChef son bölümde kim kazandı? MasterChef kazanan isim ve yarışma sıralaması belli oldu!

Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Ağustos 2020 Pazartesi ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.

MASTERCHEF 11 AĞUSTOS 2020 BİRİNCİSİ

MasterChef 11 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya

MasterChef son bölümde kim kazandı? MasterChef kazanan isim ve yarışma sıralaması belli oldu!

En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
Gecenin beşinci ismi; Ebru
Gecenin dördüncü ismi; Arem
Gecenin üçüncü ismi; Tanya
Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.

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MasterChef son bölümde kim kazandı? MasterChef kazanan isim ve yarışma sıralaması belli oldu!
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