MasterChef son bölümde kim kazandı? MasterChef kazanan isim ve yarışma sıralaması belli oldu!

MasterChef dikkat çeken yarışmacı ve yemek tarifleri ile TV8 ekranlarında takipçileri ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmanın sevilen isimleri Gülşah; Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya, mutfakta birincilik için ter döktü. Yarışmanın sona ermesi ile birlikte takipçileri 'MasterChef'te kim kazandı, sıralama nasıl?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, zorlu yarışmanın sonunda, MasterChef son bölüm kazanan isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 11 AĞUSTOS 2020

11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...

MASTERCHEF TANYA HAKKINDA ŞAŞIRTAN GERÇEK... TIKLA ÖĞREN

Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah

Beşinci isim; Kayhan

Dördüncü isim; Uğur

Üçüncü isim; Walison