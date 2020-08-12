Masterchef Türkiye final turu yarışmacısı Eray Aksungur kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Eray nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılıyor ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli oluyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Eray Aksungur durumunda. 23 yaşındaki yarışmacı, yaptığı iddialı yemekler ile adından söz ettiriyor. Bu doğrultuda, Eray'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Eray'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.