Masterchef Türkiye final turu yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Kayhan nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun son etabı bu hafta yapılıyor ve ikinci sekiz kişilik ana ekip belli oluyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Kayhan Özekin durumunda. Yarışmacı, mutfaktaki el becerisi kadar komik söylemleri ile de kendisinden söz ettiriyor. Bu doğrultuda, Kayhan'ın hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF KAYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının final turunda yer alması ile beraber, '2020 MasterChef Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Kayhan'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;

33 yaşında olan Kayhan Özekin Trabzonlu. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Kayhan Özekin ilk turda iki evet oyu alarak bir üst tura çıktı ve üçlü elemelerde de başarılı olarak final turuna kaldı.

MasterChef Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu. 2017 yılında Yemekteyiz'de de yarışan Kayhan Özekin sunuma çok önem verdiğini vurgulamış, söylemleri ile dikkat çekmişti. Yarışmacı Ben Bilmem Eşim Bilir yarılmasına da katılmıştı.

Özekin evli ve bir çocuğu var.

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