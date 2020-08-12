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konusu nedir, oyuncuları kimler? Otel Franco oyuncu kadrosu!

Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak olan yapım izleyicileri tarafından merak ediliyor ve detaylı araştırılıyor. Nicolas Cage’in başrollerinde yer aldığı yapımda AraNa’nın işlettiğii otele gelen iki garip müşteri ile başlayan hikaye aksiyonlu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. Peki, Otel Franco konusu nedir, oyuncuları kimler? Otel Franco filmi hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:16 ABONE OL
Otel Franco konusu nedir, oyuncuları kimler? Otel Franco oyuncu kadrosu!

Televizyon ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için gelecek olan Otel Franco filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan film izleyenlerin dikkatini çekerken yapımda aksiyon ve heyecan hız kesmeyecek. Peki, Otel Franco konusu nedir, oyuncuları kimler? Otel Franco filmi hakkında merak edilenler!

OTEL FRANCO FİLMİ KONUSU NEDİR?

AraNa (Nicolas Cage)'nın işlettiği otele iki garip müşteri gelir. AraNa kısa süre içinde bunların sıradan müşteriler olmadığını anlar. Bu iki adam, patronlarının elmaslarını çalan bir kadını arıyorlardır. İşin içine, otelde kalan bir müşterinin peşindeki kiralık katil de girince otel içinde silahlar çekilir, amansız bir kovalamaca başlar.

OTEL FRANCO OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı: 2019

Yönetmen: Ken Sanzel

Türü: Aksiyon/ Suç

Oyuncular: Nicolas Cage, Anabelle Acosta, Enrico Colantoni

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Otel Franco konusu nedir, oyuncuları kimler? Otel Franco oyuncu kadrosu!
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