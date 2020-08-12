Bu akşam ekrana gelecek olan Şok Dalgası Felakete Geri Sayım filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. 2017 senesinde vizyona giren yapım bilim kurgu ve aksiyon türünde izleyici karşısına çıkıyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla bu akşam yayınlanacak olan yapımda dünyanın yaşadığı bir felaketi konu alınıyor. Peki Şok Dalgası Felakete Geri Sayım filmi konusu ne? Şok Dalgası Felakete Geri Sayım filmi oyuncuları kim?

ŞOK DALGASI FELAKETE GERİ SAYIM FİLMİ KONUSU NE?

Kate Ferris, fizik uzmanıdır. Orduya yeni bir şeyler katmak için çalışmalar yapar. Ancak volkanik bir fırtınanı yaklaştığını söyleyen Ferris'e kimse inanmaz. Fakat kimse ona inanamaz ve ona inanmadığı zaman da kızı ve eşiyle bir araya gelir ve yıkımı durdurmanın bir yolunu arar.

ŞOK DALGASI: FELAKETE GERİ SAYIM OYUNCULARI KİM?

Stacey Oristano, Rib Hillis, Ed Amatrudo, Bruce Thomas, Tyler Perez, Morgan Lindholm, Evan Sloan, Mike Capozzi