Stajyer filmi konusu ne? Stajyer filminin oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu Robert De Niro ve Anne Hathaway'in başrollerini paylaştığı Stajyer filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 70 yaşlarında bir adamın genç ve güzel bir kadının yanında stajyerlik yaptığı komik maceraların anlatıldığı film, 2015 yılında vizyonda olduğu sıralarda oldukça beğenilmişti. Bu noktada, Stajyer filminin konusu ve oyuncuları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Peki, Stajyer filminin konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Detaylar haberimizde.

STAJYER FİLMİ KONUSU

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.

STAJYER FİLMİ OYUNCULARI

Robert De Niro Rolü : Ben Whittaker

Anne Hathaway Rolü : Jules Ostin

Rene Russo Rolü : Fiona

Adam Devine Rolü : Jason

Anders Holm Rolü : Matt

Linda Lavin Rolü : Patty Pomerantz

Jason Orley Rolü : Lewis

Zack Pearlman Rolü : Davis

ROBERT DE NİRO KİMDİR?

Robert Mario De Niro Jr., 17 Ağustos 1943 yılında New York'ta doğdu. Sanatçı bir ailenin çocuğu olmanın avantajını daha küçük yaşlarda hissetmiştir. Annesi Virginia Admiral, bir ressamdı, babası Robert da şair, ressam ve heykeltıraş. Doğup büydüğü semtte ağırlıklı olan İtalyan komşuları bu içe kapanık çocuğu 'Bobby Milk' diye çağırırlardı. Utangaç bir çocuk olduğu doğruydu; zamanının çoğunu kitaplar arasında geçiriyordu. Broadway'de sahnelenen oyunlarla büyüyen De Niro, ilk kulis havasını Oz Büyücüsü rolüyle kokladı.



İlk filmi 1963'te tamamlanan, ancak 1969'da gösterime giren The Wedding Party'dir. Ardından Hi, Mom!, Bloody Mama, Jennifer on My Mind, Born to Win ve The Gang That Couldn't Shoot Straight gibi küçük bütçeli filmlerde yer aldı. 1973'te De Niro ve yönetmen Martin Scorsese birlikte filmler çevirmek üzere adım attılar. İlk filmleri Mean Streets, sonraki yıllarda gelecek sekiz filmin habercisi oldu. 1976'da Taxi Driver ve 1977'de New York, New Yorkta birlikte çalışan De Niro ve Scorsese, artık ikili olarak anılır oldu. Ardından Kızgın Boğa / Raging Bull (1980), The King of Comedy (1983), Sıkı Dostlar / Goodfellas (1990), Korku Burnu (1991) ve Casino (1995) gelir.

ANNE HATHAWAY KİMDİR?

Anne Hathaway 12 Kasım 1982 Brooklyn, New York, A.B.D doğumludur. Millburn Lisesi'nde okuduğu sıralarda Once Upon a Mattress adlı oyunla yükselen Anne Hathaway, alanında en iyi liseli oyuncu olarak aday gösterildi.



New York Üniversitesi'ne başlayan Anne Hathaway, burada okuduğu süre zarfında Barrow Group Theater Company adlı tiyatro okulunda eğitim aldı ve ardından ilk televizyon deneyimini Get Real dizisiyle elde etti.1999-2005 yılları arasında genellikle aile filmlerinde rol alan Anne Hathaway bundan sonra daha ciddi filmlerde rol alacağını belirterek Havoc, Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, Becoming Jane, Get Smart, Passenger gibi yapımlarda boy gösterdi..Bir drama filmi olan Rachel Getting Married güzel oyuncuya ilk Oscar adaylığını getirdi. Johnny Depp gibi ünlü oyuncularla başrol oynadığı Alice in Wonderland filmiyle eleştirmenlerden tam not almıştır. People dergisi tarafından 2006 yılında En Güzel 50 İnsan arasında gösterilen Anne Hathaway Sefiller filmindeki performansı ile övgü dolu yorumlar ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne uzanmıştır; ayrıca aralarında Altın Küre, SAG Ödülü ve BAFTA'nın da bulunduğu diğer büyük önemli ödülleri de almıştır.