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ne, oyuncuları kim? konusu ve oyuncu kadrosu!

Aksiyon ve gerilim türündeki bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Dylan O'Brien ve Michael Keaton gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımda CIA’in terörle mücadele bölümüne giren ajan Mitch Rapp’in öyküsünü izleyeceğiz. Daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için ekrana gelecek olan yapımın konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Peki ne, oyuncuları kim? ve oyuncu kadrosu!

Giriş Tarihi: 12.8.2020 16:41 ABONE OL
Suikastçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Suikastçı filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

2017 yılında vizyona giren Suikastçı filmi konusu ve oyuncularıyla ilgi görüyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda sevilerek izlenilen yapım televizyonda yayınlanacak. CIA'in terörle mücadele bölümüne giren ajan Mitch Rapp'in öyküsünün anlatıldığı filmde Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsc gibi ünlü oyuncular bulunuyor. Peki Suikastçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Suikastçı filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

SUİKASTÇİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

SUİKASTÇİ OYUNCULARI KİM?

ABD yapımı Suikastçi filmin oyuncu kadrosunda Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsc, Sanaa Lathan, Shiva Negar, David Suchet, Navid Negahban, Scott Adkins isimler bulunuyor.

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Suikastçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Suikastçı filmi konusu ve oyuncu kadrosu!
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