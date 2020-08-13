Apartmanlar Yarışıyor ne zaman, saat kaçta başlıyor? Apartmanlar Yarışıyor formatı nasıl?

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ne zaman, saat kaçta başlıyor? nasıl?

Ümit Kantarcılar’ın sunuculuğunu üstlendiği yeni bölümleri izleyicisiyle buluşuyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartmana karşı rekabet ediyor. En lezzetli yemekleri hazırlayıp büyük ödülün sahibi olmak isteyen apartman sakinleri hünerlerini sergiliyor. Yemek programlarına ilgisi olanlar yarışmanın saatini, gününü ve formatını merak ediyor. Peki başlıyor? yayınlanıyor, formatı nasıl?

Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:22 Son Güncelleme: 13.8.2020 09:23 ABONE OL
Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta? Apartmanlar Yarışıyor ne zaman yayınlanıyor, formatı nasıl?

Tv8 ekranlarında yayınlanan saati ve günü gibi bilgiler merak ediliyor. Eğlence ve rekabetin bir arada bulunduğu yarışmanın sunuculuğunu ise Ümit Kantarcılar üstleniyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmanın ilgi odağı ise ev hanımları oluyor. Kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışan yarışmacılar büyük ödül için tüm hünerlerini sergiliyor. Peki ? yayınlanıyor, formatı nasıl?

APARTMANLAR YARIŞIYOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ekranların sevilen yarışması Apartmanlar Yarışıyor Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi her gün saat 16.15'te TV8'de yayınlanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan program formatı ise şu şekilde; kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışıyor.

Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta? Apartmanlar Yarışıyor ne zaman yayınlanıyor, formatı nasıl?

APARTMANLAR YARIŞIYOR FORMATI NASIL?

Ümit Kantarcılar'ın sunacağı ""da eğlence ve rekabet aynı anda yaşanacak. Kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışacak. Rakip apartmanlardan en lezzetli menüyü hazırlayan büyük ödülün sahibi olacak.

Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta? Apartmanlar Yarışıyor ne zaman yayınlanıyor, formatı nasıl?

APARTMANLAR YARIŞIYOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

10 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.15'te TV8'de yayınlanıyor. yeni bölüm saat 16.15'te izleyici karşısına çıkıyor.

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Apartmanlar Yarışıyor ne zaman, saat kaçta başlıyor? Apartmanlar Yarışıyor formatı nasıl?
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