ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa! Maria ile Mustafa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman başlayacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı

Dizi, ATV'de izlenir! Yeni dönemin iddialı yapıtlarından birisi olacağı düşünülen Maria ile Mustafa dizisi, çok yakında ATV ekranlarında olacak. Diziye ait tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Büyük bir aşk hikayesinin konu edinileceği dizide, Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent başrollerde yer alıyor. Dizinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşirken ne zaman ekranlarda olacağı, konusu ve o oyuncu kadrosu da merak ediliyor.
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Maria ile Mustafa dizisinin başlama tarihi bilinmese de kısa zaman içerisinde ekranlarda yer alacağı düşünülüyor.
Maria ile Mustafa dizisi tanıtım fragmanı ve diğer bilgiler ise şu şekilde;
Dizinin kanalı Atv, yeni bir yapımı ekranlara taşıyor. Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'da yer alan çekimlerine başladı.
MARIA VE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.