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ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa! Maria ile Mustafa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman başlayacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı

ATV'nin yeni dönemde iddialı dizilerinden birisi olacağı düşünülen Maria ile Mustafa'nın tanıtım fragmanı yayınlandı. Çekimleri Kapadokya'da süren dizinin başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi, konusu ile de milyonları ekran başına kilitleyecek. Öyle ki, Maria ile Mustafa dizisi konusu ve oyuncuları şimdiden merak konusu oldu. Peki, ATV'ni yeni dizisi Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Maria ile Mustafa tanıtım fragmanı ve diğer bilgiler!

Giriş Tarihi: 13.8.2020 07:09 Son Güncelleme: 13.8.2020 07:09 ABONE OL
ATV'nin yeni dizisi Maria ve Mustafa! Maria ve Mustafa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? Fragmanı yayınlandı!

Dizi, ATV'de izlenir! Yeni dönemin iddialı yapıtlarından birisi olacağı düşünülen Maria ile Mustafa dizisi, çok yakında ATV ekranlarında olacak. Diziye ait tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Büyük bir aşk hikayesinin konu edinileceği dizide, Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent başrollerde yer alıyor. Dizinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşirken ne zaman ekranlarda olacağı, konusu ve o oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU NE?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Maria ile Mustafa dizisinin başlama tarihi bilinmese de kısa zaman içerisinde ekranlarda yer alacağı düşünülüyor.

Maria ile Mustafa dizisi tanıtım fragmanı ve diğer bilgiler ise şu şekilde;

ATV'nin yeni dizisi Maria ve Mustafa! Maria ve Mustafa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? Fragmanı yayınlandı!

Dizinin kanalı Atv, yeni bir yapımı ekranlara taşıyor. Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'da yer alan çekimlerine başladı.

ATV'nin yeni dizisi Maria ve Mustafa! Maria ve Mustafa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? Fragmanı yayınlandı!

atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa yakında başlıyor! Maria ve Mustafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? | Video

ATV'nin yeni dizisi Maria ve Mustafa! Maria ve Mustafa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? Fragmanı yayınlandı!

MARIA VE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

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ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa! Maria ile Mustafa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman başlayacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı
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