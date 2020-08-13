Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan Büyülü Kaya filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Ivan Denysenko, Hryhoriy Derevyansky gibi ünlü oyuncuların bulunduğu yapım fantastik türüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sürükleyici hikayenin anlatıldığı yapımda Güneş tutulması sırasında sıradan bir çocuk olan Vitko, binlerce yıl öncesine gider ve kendini iyi ile kötünün arasındaki savaşın ortasında bulur. Peki Büyülü Kaya filmi konusu ne? Büyülü Kaya filmi oyuncuları kim?

BÜYÜLÜ KAYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güneş tutulması sırasında sıradan bir çocuk olan Vitko, binlerce yıl öncesine gider ve kendini iyi ile kötünün arasındaki savaşın ortasında bulur. Ona güç veren sihirli bir taş ile sadece kitaplarda gördüğü şövalyeler ile dev kaya canavarıyla karşı karşıya kalır. Vitko, cesareti ile geleceği değiştirebilecek midir?

BÜYÜLÜ KAYA OYUNCULARI KİMLER?

Ivan Denysenko, Hryhoriy Derevyansky, Daniil Kamesnkyi