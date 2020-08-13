MasterChef’te dün akşam kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından MasterChef Türkiye yeni sezonunda final turu heyecanı yaşanıyor. İsimleri yazılı önlüğe sahip olmak ve MasterChef ana kadro yarışmacısı olmak isteyen şef adayları Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Dün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar arasından günün final oyununa kalan isimler kendilerinden istenen yaratıcılık yemeğiyle şeflerin karşısına çıktı. Tadım kısmının ardından şefler günün ana kadroya katılmaya hak kazanan 11. Yarışmacısını açıkladı. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri dün akşam MasterChef Türkiye kim kazandı öğrenmek isteyerek 12 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 11. yarışmacısı kim oldu? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.
MasterChef Türkiye 12 Ağustos 2020 Çarşamba son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 11. yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;
MasterChef Türkiye 2020'nin 12 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün lazanya yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen malzemelerle yaratıcılık tatlısı yapılması istendi ve bu tatlıların da tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 11. yarışmacı BERK oldu
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