Geleceğe Dönüş 2 filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi detaylarla izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Üçleme olan serinin ikinci filmi 1990 yılında Türkiye'de ilk gösterimine girmiş ve efsane yapımlar arasındaki yerini almıştı. Peki, Geleceğe Dönüş 2 filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Geleceğe Dönüş 2 filmi konusu nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Serinin ilk filminde geçmişte yaptığı hatayı telafi edip kendi zamanına dönen Marty, Doktor Brown Geleceğe gittikten hemen sonra onunla yeniden karşılaşır. Doktor Marty ve Jennifer'ı alıp 2015 yılına giderek gelecekte McFly'ın ailesinin karşılaşacağı problemleri çözmeye çalışırlar. Ancak gelecekte aldıkları bir spor dergisinin gelecekteki Biff tarafından geçmişteki Biff'in eline geçmesi sonucu, Biff bu dergi sayesinde tüm iddiaları kazanır. Eve geri döndüklerinde gelecekteki Biff'in zaman makinesini kullandığını ve yaptığı değişikliğin kendi zamanlarını etkilediğini fark ederler. Şimdi yapmaları gereken tek şey 1955'e geri dönüp yapılan değişikliği düzeltmektir.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 OYUNCULARI KİMLER?
Michael J. Fox
Marty McFly/Martin Mcfly Jr./Marlene Mcfly
Christopher Lloyd
Dr. Emmett Brown
Jeffrey Weissman
George McFly
Lea Thompson
Lorraine Baines
Thomas F. Wilson
Biff Tannen/Griff Tannen
James Tolkan
Mr. Strickland
Elisabeth Shue
Jennifer Parker
Wendie Jo Sperber
Linda McFly
Marc McClure
Dave McFly
George DiCenzo
Sam Baines
Lloyd L. Tolbert
Starlighter
Billy Zane
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