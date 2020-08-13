Geleceğe Dönüş 2 filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi detaylarla izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Üçleme olan serinin ikinci filmi 1990 yılında Türkiye'de ilk gösterimine girmiş ve efsane yapımlar arasındaki yerini almıştı. Peki, Geleceğe Dönüş 2 filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Geleceğe Dönüş 2 filmi konusu nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serinin ilk filminde geçmişte yaptığı hatayı telafi edip kendi zamanına dönen Marty, Doktor Brown Geleceğe gittikten hemen sonra onunla yeniden karşılaşır. Doktor Marty ve Jennifer'ı alıp 2015 yılına giderek gelecekte McFly'ın ailesinin karşılaşacağı problemleri çözmeye çalışırlar. Ancak gelecekte aldıkları bir spor dergisinin gelecekteki Biff tarafından geçmişteki Biff'in eline geçmesi sonucu, Biff bu dergi sayesinde tüm iddiaları kazanır. Eve geri döndüklerinde gelecekteki Biff'in zaman makinesini kullandığını ve yaptığı değişikliğin kendi zamanlarını etkilediğini fark ederler. Şimdi yapmaları gereken tek şey 1955'e geri dönüp yapılan değişikliği düzeltmektir.

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Michael J. Fox

Marty McFly/Martin Mcfly Jr./Marlene Mcfly

Christopher Lloyd

Dr. Emmett Brown

Jeffrey Weissman

George McFly

Lea Thompson

Lorraine Baines

Thomas F. Wilson

Biff Tannen/Griff Tannen

James Tolkan

Mr. Strickland

Elisabeth Shue

Jennifer Parker

Wendie Jo Sperber

Linda McFly

Marc McClure

Dave McFly

George DiCenzo

Sam Baines

Lloyd L. Tolbert

Starlighter

Billy Zane

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