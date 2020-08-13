Google geçmiş silme: Tarayıcıda ve mobil cihazda Google geçmişi nasıl silinir?

Dijitalleşen dünyada sıklıkla kullandığımız arama motoru Google, yapılan aramaları ve girilen web sitelerini saklıyor. Cihazlarda kayıtlı kalan çerezler, reklamlar, arama sorguları, girilen siteler kullanıcıları rahatsız edebiliyor. Bazı durumlarda bilgisayarı ve telefonları yavaşlatan bu durumdan kurtulmak ise oldukça basit. Böyle bir durumla karşılaşmamak için Google'ın arama geçmişinizin tamamını veya bir kısmını temizleyebilirsiniz. Peki Google geçmiş silme nasıl yapılır? Tarayıcıda ve mobil cihazda Google geçmişi nasıl silinir?

GOOGLE GEÇMİŞ SİLME NASIL YAPILIR?

Arama motoru Google, girilen tüm arama kayıtlarını kaydetme özelliğine sahip. Kayıtlı olan videoları, web sitelerini, reklamları ve arama sorgulamalarını kolaylıkla silebilirsiniz. Hem telefon hem bilgisayarda Google geçmiş silme işlemi için ilk olarak Chrome uygulaması açılır. Ardından sağ üstte diğer kısmından geçmiş tıklanır. Açılan menüde indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar seçilir. En son verileri temizle işlemiyle Google geçmiş silme işlemi tamamlanır.

BİLGİSAYARDAN (PC) GOOGLE GEÇMİŞİ TEMİZLEME İŞLEMİ;

Google Arama Geçmişi Temizleme İlk olarak Google hesabınızla cihazınızda oturum açın. Bu link üzerinden Google Web ve Uygulama Etkinliği sayfasına gidin. Açtınız sayfada yaptığınız aramalar görünecektir. Buradan silmek istediğiniz aramaları seçin ve üst tarafta yer alan "Sil" tuşuna basın. Google arama geçmişini temizlemiş olacaksınız. Eğer tüm arama geçmişini temizlemek isterseniz üstte yar alan menüden Silme Seçenekleri > Gelişmiş > Tüm Zamanlar > Sil aşamalarını uygulayarak bu işlemi yapabilirsiniz.

GEÇMİŞİNİZDEKİ BİR KAYDI SİLME

Geçmişinizin belirli bölümlerini silebilirsiniz. Belirli bir şeyi aramak için üstteki arama çubuğunu kullanın.

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üstte Diğer'i Diğer tıklayın.

Geçmiş ardından Geçmiş'i tıklayın.

Geçmişinizden kaldırmak istediğiniz her öğenin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Sağ üstte Sil'i tıklayın.

Kaldır'ı tıklayarak onaylayın.

MOBİLDE GOOGLE GEÇMİŞİ TEMİZLEME İŞLEMİ

İlk olarak mobil uygulamasında Chrome uygulamasını açın. Sağ üstte Diğer ve sonra Geçmiş'e dokunun. Adres çubuğunuz ekranın alt tarafındaysa adres çubuğunda parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Geçmiş'e dokunun. Tarama verilerini temizle'ye dokunun. Zaman aralığının yanında indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin. Tarama geçmişini işaretleyin. Silmek istemediğiniz diğer verilerin işaretini kaldırın. Verileri temizle'ye dokunun. Böylelikle tüm işlemlerinizi silmiş olursunuz.

Instagram hikaye indirmek için ne yapılır? Instagram'da öne çıkan hikayeler ve story nasıl indirilir?

Ücretsiz Minecraft indirme adımları: Windows, Mac ve Linux işletim sisteminde Minecraft nasıl yüklenir?